– Vi må få lov å bygge der folk vil bo

Flere kommuner i Akershus har opplevd å få forslag til kommuneplaner i retur med innsigelser fra Fylkesmannen. Fylkesmannen mener kommunene har sendt på høring kommuneplaner hvor de velger å se bort fra prinsipper gitt i «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus», som ble vedtatt i 2015.

I planen er det blant annet pekt på hvilke tettsteder som skal ta imot det meste av bolig- og arbeidsplassveksten framover. Det legges opp til at veksten skal skje i såkalte kollektivknutepunkt. Bakgrunnen for dette er å unngå bilbasert boligutvikling slik at man når de nasjonale målene om at flere skal gå, sykle og kjøre kollektivt.