Øker beredskapen i frykt for nye skogbranner

– Det har i år vært behov for forhøyet beredskap og bistand fra skogbrannhelikopter samt økte innsatser fra Sivilforsvaret i forbindelse med skogbrannfare og slokking av skogbrann. Regjeringen foreslår å bevilge ytterligere 84,1 millioner kroner til dette i 2018, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) i en pressemelding.

Forslaget til Stortinget om å øke bevilgningene for inneværende år ble godkjent i statsråd i formiddag.

Han påpeker at selv om vi er midt i oktober, kan det fortsatt bli økt skogbrannfare de neste ukene.

– Dersom nedbør uteblir helt eller i lengre perioder utover høsten, vil faren for skogbrann igjen øke. Det er derfor viktig for regjeringen å legge til rette for en fortsatt god skogbrannhelikopterberedskap.

Statens skogbrannhelikopter står i utgangspunktet i beredskap i perioden fra 15. april til 15, august, men Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) kan i perioder med stor skogbrannfare og skogbranner sette flere helikoptre i beredskap. Og dette koster penger.

Kommuner som har hatt ekstraordinære utgifter i forbindelse med skogbranner i år, kan for øvrig søke Fylkesmannen om kompensasjon. NRK skrev forrige uke at fristen for å søke om pengestøtte fra staten gikk ut 8. oktober.

(©NTB)