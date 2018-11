14 millioner til 27 skolebibliotek

Av de 27 skolebibliotekene er det Trondheim kommune som stikker av med den største potten på drøyt 2,1 millioner kroner. Ringsaker kommune får 1,2 millioner, mens Førde og Tønsberg får 1 million kroner hver. Tilskuddet til de andre kommunene varierer mellom 14.700 og 750.000 kroner.

Kunnskapsdepartementet opplyser at tilskuddet går til kommuner som har en plan for hvordan skolebibliotekene kan brukes i opplæring og hvordan de kan bli en varig del av skolens pedagogiske virksomhet.

45 søkere

I alt hadde 45 kommuner søkt om støtte. Tildelingen er del av en fireårig satsing på skole- og folkebibliotek. De som ikke fikk i år, kan søke om tilskudd de neste årene, opplyser departementet.

– Jeg er glad for at så mange kommuner ser at skolebibliotekene kan bidra mer i arbeidet med å hjelpe flere elever til å mestre lesing tidlig. Lesing er en grunnleggende ferdighet alle trenger for å lykkes i utdanning og arbeidsliv, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som har ansvaret for skolebibliotekene.

Sanner samarbeider med sin regjeringskollega kulturminister Trine Skei Grande (V) om tilskuddsordningen. Grande har ansvar for folkebibliotekene, og flere folkebibliotek brukes også som skolebibliotek.

Grande peker på at regjeringen i Jeløya-plattformen lovet satsing på bibliotek, og at tilskuddsordningen er et ledd i dette.

– I dagens informasjonssamfunn er det kanskje viktigere enn noen gang å strekke seg mot kunnskap, og her spiller bibliotekene en viktig rolle, sier kulturministeren.

Disse får tilskudd

Dette er kommunene som har fått tilskudd: Austrheim, Berg, Fitjar, Førde, Gjerstad, Harstad, Hitra, Hå, Kristiansand, Lindesnes, Rindal, Ringsaker, Skedsmo, Sømna, Sør-Fron, Sørreisa, Tromsø, Trondheim. Trøgstad, Tønsberg, Verdal, Hamarøy, Lørenskog, Nes i Akershus, Sande, Sør-Odal og Øygarden.

(©NTB)