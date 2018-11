Alle får økt barnetrygd unntatt de fattigste

Neste år øker barnetrygden for første gang på 20 år. Det er et resultat av KrFs budsjettforlik med Solbergregjeringen. For de fleste familier innebærer det 84 kroner mer i barnetrygd per barn per måned – eller en drøy tusenlapp ekstra per barn per år.

Satsen økes fra 970 til 1.054 kroner per måned, og er den samme uavhengig av foreldres inntekt.