– Eldreomsorgen må følges opp bedre

I rapporten, som ble overlevert Stortinget i dag, tirsdag, er tilgjengeligheten og kvaliteten i eldreomsorgen vurdert.

Her framgår det at Helse- og omsorgsdepartementet ikke har god nok oversikt over hva kommunene gjør for å sikre riktig kapasitet i eldreomsorgen, og at fylkesmennene, som skal følge opp kommunenes planlegging, også har liten kjennskap til kommunenes planer.