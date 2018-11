Frp-profil ville ha en «etnisk norsk» leder av 17. mai-komiteen i Oslo

Mange gratulerte Kamzy Gunaratnam (Ap) med utnevnelsen etter at den ble gjort kjent på Facebook lørdag formiddag, skriver Aftenposten. Men en av dem som reagerte, kom ikke med gratulasjoner.

– Litt spesielt at det stadig er innvandrere som skal lede 17. mai-komiteen. Skulle tro at etnisk norske, med kronisk norsk bakgrunn, ville være bedre skikket til akkurat dette vervet? lød innlegget til Inger-Marie Ytterhorn søndag formiddag.

Ytterhorn er tidligere stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet og var medlem av Nobelkomiteen fram til årsskiftet. Senere samme dag skriver hun på Facebook at hun ikke uttaler seg som Frp-er i saken.

«Kommentaren synes å ha bli oppfattet som kritikk av Kamzy Gunaratnam, noe som ikke var meningen og jeg beklager at det kunne oppfattes slik», avslutter hun det siste innlegget med.

Jensen tar avstand

Ytterhorn skrev søndag formiddag at hun har tiltro til Kamzy Gunaratnam, men at det for henne virker mer naturlig at en etnisk nordmann og helst en Oslo-borger leder 17. mai-komiteen. Innlegget vakte oppsikt, og flere kalte utsagnet rasistisk.

Varaordføreren selv sier til avisen at utsagnet fra Ytterhorn er rasistisk:

– Hun sier rett ut at en med etnisk norsk bakgrunn er bedre skikket enn meg til å lede en komité. Det er rasisme.

Frp-leder Siv Jensen var rask med å ta fullstendig avstand fra Ytterhorns kommentarer.

– Jeg tar avstand fra denne kommentaren og er sterkt uenig med Inger-Marie Ytterhorn. Kommentaren er grov og langt over streken. Jeg synes ikke den representerer Inger-Marie Ytterhorn slik jeg har kjent henne i mange år, sier Jensen til avisen.

Også fungerende leder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, understreker at Frp overhodet ikke deler Ytterhorns syn i denne saken.

Støre: splittende og krenkende

Ap-leder Jonas Gahr Støre kaller kommentaren både rasistisk og krenkende.

– Gang på gang ser vi at Frp-ere kommer med splittende og polariserende kommentarer. Vi kan ikke trekke på skuldrene og bli vant til slike kommentarer. Vi må si ifra hver gang at dette ikke hører hjemme i norsk politisk debatt. Jeg etterlyser Siv Jensen. Hun må ta ett oppgjør med slike holdninger i sitt eget parti, sier Støre i et Facebook-innlegg.

Han påpeker at Høyres strategi om å ansvarliggjøre Frp i regjering, ikke virker.

– Splittende og krenkende ytringer blir fremført med større autoritet når det kommer fra medlemmer av et regjeringsparti, mener Støre.

Massiv støtte

Søndag kveld sier Kamzy Gunaratnam til flere medier at hun er overveldet over alle som har støttet henne i løpet av dagen.

– Alle som tar til motmæle på vegne av meg og ikke aksepterer rasistiske meldinger, varmer hjertet mitt. Jeg er kommet styrket ut av dette og har det bra, sier hun til VG.

