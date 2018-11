Hareide legger seg selv i potten – går av hvis han taper

– Det er ikke rett for partiet at jeg holder fram hvis ikke mitt syn vinner fram, sa Hareide.

Dermed brukte Hareide likevel talen til å «stille kabinettsspørsmål».

Hareide har gjennom hele prosessen nektet å uttale seg om han gir seg som leder dersom han ikke får flertall, og det har vært spenning knyttet til om Hareide ville bruke talen sin til et siste forsøk på å påvirke delegatene.

– Nå er delegatene valgt, og det er blitt en debatt om sak og ikke person. Det er jeg glad for. Vi er samlet for å gjøre et retningsvalg, ikke et personvalg. Men mange har krevd en avklaring på hva jeg gjør om mitt syn ikke vinner fram, sa Hareide.

– Jeg mener det er naturlig at alle i denne salen er kjent med mine vurderinger, sa Hareide.

– Handler om å overleve

Han understreket at talen ikke var en avskjedstale.

– Dette landsmøtet er ekstraordinært. Jeg håper flertallet vil følge mitt råd. Jeg tror hvis dere følger mitt råd, så velger dere det beste for partiet, for landet. Det handler om en ny retning for landet, sa partilederen.

Han la til at han vil være med partiet videre, men at han mener det ikke er riktig at han fortsatt skal være kaptein hvis han taper.

Hareide var tydelig på at partiet ikke har noen framtid i opposisjon da han talte til landsmøtet.

Samtidig gjentok partilederen budskapet om at han mener at framtiden ligger i regjeringssamarbeid til venstre.

– Vi må gjøre et valg for å overleve. Jeg mener at det er i sentrum/venstre at vårt potensial er størst, sa Hareide fra talerstolen.

Les også: Mæland spår regionreformens fall med ny regjering

17 år med fall

Han viste til at målinger har vist at KrFs egne velgere ønsker regjeringssamarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

– Siden 2001 har vi samarbeidet med Høyre. Det er 17 år hvor vår oppslutning har falt jevnt og trutt, sa Hareide.

Han viste til at jo tettere partiet har samarbeidet med ytre høyre, jo nærmere har partiet kommet sperregrensen.

– Skal vi vinne nye seire for det vi tror på trenger vi slagkraft. I fjor var vi bare 5.000 stemmer unna sperregrensen.

Abort-råd

Hareide ramset opp en rekke saker der han mener KrF står nærmere Ap og Sp enn høyresiden.

I et tydelig stikk til nestleder Kjell Ingolf Ropstad og statsminister Erna Solbergs (H) uttalelser om mulig abortgjennomslag på høyresiden, sa Hareide at KrF må samarbeide med Ap og Sp for å få en kraftig nedgang i aborttallene.

Han viser til at KrF samarbeidet med Ap og Sp i Stortinget om å lage en handlingsplan for å redusere aborttallene, gjennom satsing på rådgivning, prevensjon og tiltak for å støtte familiene, og at dette ble nedstemt av partiene på høyresiden.

– Har kostet

Hareide erkjente at han har kastet partiet ut i en krevende prosess og at avstanden nå er stor.

– Det har kostet for dere. Gode relasjoner har blitt satt på prøve, avstandene har vært opplevd som store. Det som føles sårt, må få leges, fortsatte KrF-lederen.

Videre understreket han at han ikke har et vondt ord å si verken om sine nærmeste, nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, eller noen andre i partiet.

Før Hareides tale samlet landsmøte seg om et forslag om at delegatene skal få stemme skriftlig og hemmelig, og at både det røde, blå og gule alternativet skal stemmes over samtidig.

For partileder Knut Arild Hareide og de røde delegatene var det viktig med en hemmelig avstemning. De mener det øker mulighetene for at noen av de blå eller gule delegatene bytter til rød side og sier ja til samarbeid med Ap og Sp.

Før avstemningen har 99 delegater varslet primær eller sekundær støtte til blått alternativ, mens 90 delegater vil primært eller sekundært til venstre. Fem blå-gule delegater må dermed bytte side dersom rødt alternativ skal få flertall.

Avstemningen er ventet nærmere klokken 18 fredag etter flere timer med debatt.