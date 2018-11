Lei av at mobilnett faller ut i uvær

– Vi har mange ganger opplevd at mobilnettet har falt ut fordi basestasjonene har altfor liten batterikapasitet ved strømbrudd. Batteriene holder bare to til fire timer. Dette har store konsekvenser, ikke minst for bruken av velferdsteknologi, trygghetsalarmer og nødnettet, sier Furre til Kommunal Rapport.

Han mener Samferdselsdepartementet må stille krav til mobiloperatørene om mye større batterikapasitet enn det de har i dag.