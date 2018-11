Nytt verktøy for å kartlegge stormflo

I løpet av dette århundret kan havnivået i Norge ha steget med en halv meter. Områder som ligger lavt og nær havet, vil derfor bli mer utsatt for stormflo i framtiden. Det kan få konsekvenser for bygninger, annen infrastruktur, landskap og natur i vannkanten.

Stormflo Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. Særlig lufttrykksendring og vind påvirker vannstanden. Lavt lufttrykk fører til høy vannstand. Vinden kan presse vann inn mot land, slik at man får en oppstuing av vann ved kysten. Ekstra høy vannstand får vi når en stormflo faller sammen med såkalt høyt astronomisk tidevann. Rapport fra 2015, laget av Kartverket og Bjerknessenteret på oppdrag fra Miljødirektoratet, beskriver hvordan havet kommer til å stige langs norskekysten i dette århundret, og hvordan det vil påvirke vannstanden under en stormflo. Kilde: Kartverket

Med bakgrunn i FNs klimapanel sine fremskrivninger har forskere ved Statens kartverk utviklet en løsning som gjør det mulig å visualisere konsekvensene av framtidens stormfloer og havnivåendringer.

I Kartverkets nye verktøy har forskerne lagt inn detaljert informasjon om stormfloenes påvirkning i terrenget. Kartet gir statistikk over bygninger, arealer og oversikt over veier som er utsatt for oversvømmelse fra havet.

– Når man zoomer inn på hytta si og ser hvordan en stormflo kan se ut i 2090, blir det enklere å ta innover seg hva konsekvensene faktisk vil være, sier forsker Kristian Breili i Kartverket til NRK.

Viktig for kommunene

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener verktøyet vil bli viktig i både kommunal og privat planlegging i framtiden. Hun mener det nye kartet vil være spesielt viktig for kommuner og mindre virksomheter, samt for privatpersoner, som ikke har ressurser til å gjøre egne analyser.

– Vi vet at det blir både mildere og våtere vær. I Norge bor 75 prosent av befolkningen langs kysten. Vi er en kystnasjon og trenger derfor et slikt verktøy, sier Mæland.

Kun halvparten av norske kommuner har per i dag kartlagt hvor sårbare de er for stormflo. Tiltaket kan derfor gi store samfunnsøkonomiske besparelser gjennom bedre planlegging i fremtiden.

