To kraftselskaper vil danne landets største kraftkonsern

Eidsiva og Hafslund E-CO Hedmark og Oppland fylkeskommune og 27 kommuner i Innlandet eier Eidsiva Energi AS. Hafslund E-CO AS er et integrert energi- og infrastrukturkonsern eid 100 prosent av Oslo kommune.

De to selskapene har undertegnet en intensjonsavtale for å se nærmere på muligheten for å slå sammen hovedvirksomhetene i de to konsernene.

«En samling vil styrke evnen til å gi utbytte til eierkommunene og til kontinuerlig forbedring og innovasjon i et energisystem i rask endring», heter det i en felles pressemelding.

Det nye selskapet vil opprette to ny selskaper; et nytt nettselskap som vil få nærmere én million kunder og et produksjonsselskap som samlet vil produsere rundt 16,4 terawattimer.

Det er fortsatt langt fram til en endelig avtale og i månedene framover er selskapene enige om å utarbeide forslag til aksjonæravtaler og vurderinger av hva verdiene i selskapene er.

Denne avtalen skal eierne skal ta stilling til før myndighetene til slutt skal se gjennom avtalen, som er avhengig av myndighetenes godkjennelse for å bli noe av.

