Reduserte mobbing ved 103 skoler

Skolene gikk fra å ligge godt over landssnittet i mobbesaker til å ligge langt under, viser ny NTNU-rapport.

De siste fem årene har 103 skoler i 42 kommuner fått ekstern veiledning gjennomLæringsmiljøprosjekteti regi av Utdanningsdirektoratet. Prosjektet har vært et av regjeringens nasjonale satsinger for å redusere mobbing ved skoler som har hatt mye mobbing over tid.

– Et inkluderende, trygt og godt skolemiljø er avgjørende for at elevene lærer og mestrer. Derfor gleder det meg at så mange skoler som har slitt med mobbing får hjelpen de trenger til å snu utviklingen. Dette viser at innsatsen for kompetanseutvikling lokalt virker, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H)

Nå blir prosjektet videreført, og vil fra i høst også omfatte barnehager. Totalt vil ytterligere 37 skoler og 16 barnehager få oppfølging fra eksterne veiledere.

