Røros kåret til landets beste kulturkommune

Det går fram av Norsk kulturindeks, som er utarbeidet av Telemarksforskning for åttende gang.

Alle landets kommuner blir rangert i ti ulike kategorier for å måle kulturaktiviteten. Ifølge forsker Bård Kleppe i Telemarksforskning har kulturaktiviteten generelt vært stabil de siste årene. Samtidig har det, med noe variasjon, vært de samme kommunene som troner på topp.

– Det vi ser, er at kulturtilbudet er veldig bredt, og at det er desentralisert. Vi finner høy kulturbruk over hele landet fra nord til sør, sier Kleppe til NTB.

Telemarksforskning har utarbeidet indeksen ved å se på bruken og tilbudet av blant annet museer, konserter, kulturskoler, frivillige, kinoer, scenekunst, bibliotek og tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken.

Ti-på-topp-listen består av Røros på topp etterfulgt av Ål i Hallingdal, Lillehammer, Gloppen, Trondheim, Vågan, Bø i Telemark, Molde, Nord-Aurdal og Stavanger.

Gjennom midler fra Norges Forskningsråd har Telemarksforskning også sett på hvilke strukturelle faktorer som har betydning for kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner.

Hovedfunnene som er gjort, peker blant annet på at alder og inntekt ikke har betydning for kulturnivået. Utdanningsnivå har innvirkning på plasseringen på kulturindeksen, sentrale besøkskommuner har stort sett mer kultur, og kommuner med høgskoler har mer kultur, men tilbudet er mindre for barn.

