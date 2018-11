SSB: Lønnsgapet fortsetter å øke

– Gruppene med høyest lønn har hatt en sterkere lønnsutvikling enn de med lavere lønn. Størst avvik er det mellom bunn og topp, sier seniorrådgiver Knut Håkon Grini i SSB til Dagsavisen.

De siste 20 årene har avstanden mellom de høyeste og laveste lønningene blitt betraktelig større, viser tall fra byrået.

I 1997 var månedslønnen til de 10 prosent best betalte 2,8 ganger høyere enn gjennomsnittslønna til de 10 prosent lavest betalte jobbene. 20 år senere, var tilsvarende forhold 3,8. Det gir en lønnsforskjell på 65.600 kroner per måned.

Mye av utviklingen skyldes at de som tjener mest, drar fra resten.

– De øverste ti prosentene har dratt fra absolutt alle andre, sier Grini.

Lønnsgapet er størst i privat sektor, men det er i offentlig sektor at ulikheten har økt raskest. Det skyldes både at ulikheten var lavere i offentlig sektor i utgangspunktet, og at staten tilpasser seg det øvrige markedet, ifølge Grini.

