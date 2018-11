Trude Drevland skal lede nytt eldreråd

– I årene som kommer blir det flere eldre i samfunnet. Det gir oss muligheter. Mange av de eldre er ressurssterke og ønsker å delta, men det krever en holdningsendring. Vi må fjerne synlige og usynlige hindre og tilrettelegge bedre, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) i en pressemelding.

Bergens tidligere ordfører Trude Drevland (71) har fått jobben med å lede rådet.

Rådet skal ha representanter fra Pensjonistforbundet, KS, Oslo Met ved Nova, NHO, Frivillighet Norge og Husbanken.

Rådets mål er å bidra til å skape et mer aldersvennlig samfunn, spre kunnskap og bevisstgjøring om aldring og være en pådriver for nødvendige endringer. I årets statsbudsjett har regjeringen foreslått 10 millioner kroner til et program for et aldersvennlig Norge, og rådet Drevland skal lede er ment å være en overbygning til dette programmet.

Over en million nordmenn er nå over 60 år.

