Dette er de 10 mest leste debattinnleggene i 2018

Kommunal Rapports debattsider engasjerer leserne hvert år. Flere av debattinnleggene er blitt svært mye lest.

Blant de ti mest leste debattsakene i 2018 er det særlig artiklene til sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard ved Bekkelagshjemmet i Oslo som har engasjert. I tillegg til å toppe listen over de ti mest leste debattsakene, har hun ytterligere to artikler inne på listen: «Sykehjem, døden og de pårørende» og «Så frisk at jeg kan dø av det!». To av artiklene omhandler eldreomsorg, noe som tydeligvis engasjerer Kommunal Rapports lesere, enten det er profesjonelt eller privat.