Askers ordførerkjede sporløst forsvunnet etter julebord

I tråd med den lokale skikken, ble kjedet etter middagen lagt på et bord som dekorasjon, ifølge VG. De vel 120 gjestene gikk deretter over i et annet rom for å synge og danse, og det var da julemysteriet startet.

Ordfører Lene Conradi (H) i Asker kommune med ordførerkjedet på seg ved en annen anledning. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Kjedet forsvant sent på kvelden, det ble sist observert halv tolv. Da jeg skulle hente det tre kvarter senere, var det borte. Det er ingen som vet hvor det er blitt av, sier Conradi til Budstikka, som først omtalte saken.

Deltakerne på julebordet var administrasjonsansatte i kommunen, kommunestyrerepresentantene fra Asker, Røyken og Hurum, og dessuten noen fra fylkeskommunen.

Spørsmålet er om noen av dem vet hvor ordførerkjedet befinner seg.

– Jeg håper og tror at det har vært noen som har tenkt å gjøre en spøk, i forbindelse med at det blir ny kommune, sier ordføreren.

Torskemiddagen i Asker ble arrangert for 80. gang og var historiens siste før kommunesammenslåingen med Hurum og Røyken.

