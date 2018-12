Her er de 10 mest leste sakene i 2018

Helt på toppen av listen troner en sak om kommuneøkonomi. I artikkelen listes de rikeste og fattigste kommunene opp, basert på tall fra Kommunaldepartementet.

I det store og det hele er Kommunal Rapports lesere glade i lister og tall. Det vises ikke minst på den oppmerksomheten Kommunebarometeret får. Tabellene i Kommunal Rapports kommunebarometer er svært godt lest hvert eneste år. Politikere, kommunale ledere og andre kommunalt ansatte har tydeligvis stor nytte av å kunne sammenligne egne tjenester med andres. To av artiklene på listen over mest leste saker i 2018 handler om Kommunabarometeret: «- Det har ikke kommet av seg selv» og «Høyre-styrte kommuner på topp».