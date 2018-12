Finnmark får like mange som Troms

Tidligere denne uka vedtok et knapt flertall i Finnmark Aps styre å gå inn for å velge medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen med Troms. Forutsetningen var at de to fylkene får like mange representanter i fellesnemnda.

Mæland sa til Kommunal Rapport i går at hun var åpen for å endre forskriften dersom begge fylker ønsket det.