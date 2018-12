Flere arbeider med rus og psykisk helse i kommunene

Det var 15.894 årsverk innen psykisk helse og rusarbeid i norske kommuner i vår. Det er en økning på nesten 2.000 årsverk de siste to årene og den sterkeste veksten i årsverk på ti år. Det kommer fram i en SINTEF-rapport der kommunene selv har rapportert om arbeidet innenfor psykisk helse og rusfeltet.

– Det blir flere som hjelper barn og unge, tidligere hjelp for psykisk helse og bedre oppfølging av rusavhengige i hele landet. Denne rapporten viser at den positive utviklingen vi har sett i kommunene de siste årene ikke har vært et blaff, sier helseminister Bent Høie (H).

Det er størst prosentvis økning fra fjoråret innenfor tjenester rettet mot unge voksne, men det er også en betydelig vekst i årsverk i tjenester rettet mot barn og unge. Antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten har økt med ti prosent siden 2017.

– Det er samtidig positivt at det har vært en vekst i tilbudet for øyeblikkelig hjelp for pasienter med psykiske problemer og rusproblemer, og at over 80 prosent av kommunene har tilbud om døgnopphold for disse pasientene, sier Høie.

