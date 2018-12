Marianne Borgen finalist i kåring av verdens ordfører

Borgens engasjement for barn trekkes særlig fram i nominasjonen til kåringen der 27 kvinnelige ordførere fra 20 land er finalister.

– Å bli nominert i en sånn kåring er en stor inspirasjon. Både bystyret og jeg har vært opptatt av å svare på internasjonale utfordringer enten det handler om klimaendringer, flyktningkrisen eller fredsarbeid. Det er veldig hyggelig at dette blir lagt merke til, blant annet ved at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad for 2019, sier Borgen.

