Miljøbyråden ble Årets kommuneprofil 2018

Avstemningen om Årets kommuneprofil ble avsluttet torsdag. Slik fordelte stemmene seg på de seks kandidatene.

Det er Kommunal Rapports redaksjon som har valgt ut kandidatene, blant innkomne forslag. Begrunnelsen for å velge Lan Marie Nguyen Berg er:

«Hun trosser netthets og står i spissen for byrådets ambisiøse, og til dels omstridte, klimapolitikk – som har gjort Oslo til Europeisk miljøhovedstad 2019».

– Det er alltid utrolig hyggelig med anerkjennelse for den jobben vi nå gjør, sammen med innbyggere og næringsliv, for å oppgradere Oslo for mennesker og miljø! Vi jobber med å gjøre bylufta renere, sykkel- og skoleveiene tryggere, og kollektivtransporten bedre og billigere, sa hun da hun ble nominert.

Årets kommuneprofil Kommunal Rapport kårer årlig Årets kommuneprofil. Med 2018 er prisen blitt delt ut i 11 år. Prisen kan gå til: “Politiske, administrative og faglige ledere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper som har utmerket seg i løpet av det siste året – og gjerne over flere år. Han eller hun må ha vist lederskap utenom det vanlige. Lederne må ha bidratt spesielt til å utvikle tjenestene, lokaldemokratiet eller lokalsamfunnet. Konkret kan de for eksempel ha oppnådd spesielt gode resultater, innført innovative løsninger eller arbeidsmåter, taklet en vanskelig situasjon godt, startet en viktig debatt, styrket kommunens omdømme eller oppnådd politisk gjennomslag nasjonalt.»

Skjerpet klimamålene

I sin første periode som lokalt folkevalgt har Berg frontet det rødgrønne byrådets klimapolitikk. Målene er skjerpet i tråd med Paris-avtalen: Innen 2020 skal klimagassutslippene være halvert og innen 2030 nede i null.

Særlig tiltakene for å begrense biltrafikken er omstridte, men 63 prosent av innbyggere mener klimatiltakene gjør byen bedre å bo i, ifølge undersøkelsen TNS Kantar har gjort for klimaetaten i Oslo kommune.

Byrådet har utviklet et eget klimabudsjett for å måle utviklingen. De slår selv fast at det vil bli krevende å nå 2020-målet.

Klimapolitikken i Oslo ble tidligere i år vurdert som best i Europa. I konkurranse med 13 andre byer ble Oslo valgt ut som Europeisk miljøhovedstad i 2019.

Neste uke overrekker Kommunal Rapport prisen til vinneren – en karikaturtegning av vår faste tegner Sven Tveit. I vår siste papiravis før jul blir det et stort intervju med Berg, som blir en av Kommunal Rapports faste kronikører i 2019.