Prisvinner: – Byene må gå foran i klimapolitikken

Til rungende applaus fra ordfører Marianne Borgen (SV), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og andre bystyrepolitikere i Oslo ble Berg i formiddag tildelt prisen Årets kommuneprofil 2018. Det skjedde i lunsjpausen under dagens budsjettbehandling i Oslo rådhus.

– Lan Marie Nguyen Berg er et godt eksempel på en folkevalgt som bidrar til endringer som innbyggerne merker. Hun har stått i spissen for å skjerpe målene i Oslo i tråd med Parisavtalen, som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringer. Nå kommer hun rett fra Polen og klimaforhandlingene, der hun har gitt råd til andre politikere fra hele verden om hvordan man kan minske klimautslipp, sa sjefredaktør Britt Sofie Hestvik i Kommunal Rapport, som delte ut prisen – en karikaturtegning av Sven Tveit.