Rådmann fikk sluttavtale

Arbeidsforholdet til administrasjonssjef Frank Pedersen var oppe til behandling i kommunestyret i går, tirsdag. På bordet lå en sluttavtale signert av ordfører og rådmann. Kommunestyret har nå ifølge ordfører Eirik Losnegaard Mevik (Ap) enstemmig godkjent sluttavtalen, noe som innebærer at Pedersen fratrer som rådmann i Kvænangen 30. juni 2019.

Ifølge avtalen som er offentliggjort, fremgår det at Pedersen for tiden er sykmeldt, og at partene derfor er enige om at fungerende rådmann har ansvaret for den daglige driften. Pedersen skal bruke den gjenstående tiden fram til sommeren til å avslutte og overføre oppgaver til ny rådmann. Ut over dette foreligger det ingen ingen punkter om etterlønn, i avtalen heter det at «ved inngåelse av denne avtalen er alle krav mellom partene som kan tilskrives arbeidsforholdet oppe og avgjort.»