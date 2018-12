Det er Andreas Chr. Nørve som selv melder om sin avgang på Vanylven kommunes nettsider. Han slutter som rådmann 1. april neste år, og begynner i ny stilling som assisterende rådmann i Herøy kommune samme dato

Nørve skriver at det har vært kjekt å være rådmann i en kommune som har et så godt driv og mange dyktige medarbeidere. Han skryter også av det gode samarbeidet med politikerne. Samtidig skriver han at det er en tid for alt.