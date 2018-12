Tidlegare fylkesordførar slaktar våpenforslag

Etter fem møter i fellesnemnda, innbyggjarkonkurransar i to fylke, designkonkurranse, folkejury, fagkomite og nettavstemming, sto Vestland i slutten av november att med fire kandidatar til fylkesvåpen for det nye fylket. Eitt av våpena, “Natur og landskap” var beteikna som “tilrådd”, to “godt eigna” og eitt som “eigna”.

Fylkestinga i dei to fylka skulle gjere vedtak om kva våpen dei ville ha innan utgangen av året.