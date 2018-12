Tilsyn med nettsider: – Vi skulle gjerne sett bedre resultater

Tilsyn for universell utforming av IKT i Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) har målt status for universell utforming på til sammen 278 offentlige og private nettsteder. Målingen viser at befolkningen møter mange barrierer når de skal bruke digitale tjenester.

– Vi skulle gjerne sett bedre resultater, seier Malin Rygg, direktør for tilsyn for universell utforming av IKT i Difi.