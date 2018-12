Elvestuen utreder gebyrforslaget Mæland avviser

Mens kommunalminister Monica Mæland (H) avviser hele ideen om et overvannsgebyr, har klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utrede hvordan regelverket for et slikt gebyr bør se ut. Hans plan er å sende et forslag på høring i løpet av 2019.

Bakgrunnen er rapporten fra overvannsutvalget, som i 2015 slo fast at avløpsnettet i byer og tettsteder i dag ikke er dimensjonert for å ta hånd om de store mengdene overvann som oppstår ved store og kraftige regnskyll. Hvis det ikke iverksettes nye tiltak, vil overvann forårsake skader for 45–100 milliarder kroner årlig de neste 40 år, anslo utvalget.