Utvalg: Slik skal kommunene prioritere mellom pasienter

Siden 1987 har fire offentlige utvalg uttalt seg om hvilke kritierer som bør ligge til grunn for prioriteringene mellom pasienter og tiltak i spesialisthelsetjenesten. For første gang har et utvalg nå foreslått prinsipper for de prioriteringene som gjøres i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i den offentlige tannhelsetjenesten.

- Det er veldig på tide. Dette er nybrottsarbeid og en måte å løfte den kommunale helse- og omsorgstjenesten på. Vi vet at kommunene prioriterer veldig ulikt. Det er viktig at vi får åpenhet og felles kritierer og en lik måte å tenke på rundt prioriteringer. Det vil gi økt likebehandling, sier utvalgsmedlem Benedicte Løseth til Kommunal Rapport.