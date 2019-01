Aleris føler seg stigmatisert av Fagforbundet

24 omsorgsarbeidere som har jobbet som konsulenter for Aleris Ungplan & Boi (AUB), har gått til retten fordi de mener de skal behandles som ansatte og ikke selvstendig næringsdrivende. De har Fagforbundet i ryggen.

Selskapets advokat Eirik Edvardsen var krass i kritikken av påstandene motparten kom med i Oslo tingrett da saken åpnet tidligere i uka. Da ble Aleris anklaget for å drive med arbeidslivskriminalitet.

– Det er en grov beskyldning. Aleris opplever at det er stigmatiserende og misvisende, og det kan ikke få stå uimotsagt, sa Edvardsen i sitt innledningsforedrag torsdag.

Han viser til at Fagforbundet i høst anmeldte selskapet, men at verken Økokrim, Arbeidstilsynet eller skatteetaten fant grunnlag for å si at det var straffbare forhold.

– Politisk kampanje

Fagforeningen bruker saken i en kampanje, hevder advokaten.

– Jeg mener saken nå bærer preg av å ha en politisk undertone. Det er ikke noe galt i det. Det er legitimt at man er uenig når det gjelder bruk av selvstendige oppdragshavere. Men jeg syns domstolen ikke er riktig arena for den type kamper, sier Edvardsen.

Saksøkerne har jobbet eller jobber med omsorg for rusmisbrukere, psykiatriske pasienter eller pasienter med nedsatt funksjonsevne. Siden de ikke har vært ansatt på vanlig måte, har de ikke hatt rett til pensjon, ferie, overtidsbetaling og helge- og helligdagstillegg. De krever i snitt 1,3 millioner kroner tilbakebetalt i tapte tillegg og ytelser.

Aleris’ advokat sier konsulentene har hatt høyere honorar enn de ville hatt i lønn som fast ansatte, og at de dessuten hatt større frihet til selv å velge når og hvor mye de skal jobbe.

– Oppdragsavtalene har vært inngått frivillig mellom partene, påpeker Edvardsen.

– Ødelegger ikke trepartssamarbeidet

Han tar til motmæle mot Fagforbundets anklage om at selskapet ødelegger trepartssamarbeidet i arbeidslivet.

– Aleris er medlem av NHO og har tariffavtaler med Parat og Fagforbundet, påpeker Edvardsen.

Fagforbundet, som er del av LO, er ikke formelt part i saken, men støtter de 24 saksøkerne.

Edvardsen avviser dessuten at de selvstendig næringsdrivende «står på bar bakke», selv om de ikke har vernet som arbeidsmiljøloven gir ansatte. Bedriften har utarbeidet retningslinjer for hvor mye de kan jobbe, det er felles medarbeiderundersøkelser og de kan benytte seg av anonyme varslingsrutiner, påpeker han.

Konsulentene har i praksis jobbet som medlevere, en ordning som tillater at antall arbeidstimer er langt høyere enn normalt. Til gjengjeld har de lange friperioder.

Viser til EØS

Aleris’ advokater argumenterer med at selskapet er avhengig av å drive på denne måten, fordi det sikrer nødvendig fleksibilitet i tilbudet til brukerne.

Edvardsen mener EØS-regler gir dem rett til å drive virksomheten slik de har gjort.

– En tolkning hvoretter saksøkerne anses som arbeidstakere etter norsk rett, vil utgjøre en ulovlig restriksjon på AUBs frihet til å motta tjenester og etableringsfrihet, skriver Edvardsen i sluttinnlegget som ble forberedt før rettssaken startet.

Saksøkernes advokat Kjetil Edvardsen ville ikke kommentere spørsmålet om EØS-reglene overfor NTB før han hadde hørt argumentene i retten torsdag. Men før rettssaken startet sa han at det vil få store følger for norsk arbeidsliv om Aleris vinner fram med dette synet.

– Det er i så tilfelle et helt nytt premiss for hvordan vi ser på arbeidsmiljøloven, sa han til Klassekampen.

