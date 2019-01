– Det er ikke uvanlig å skifte mening

Det kan skje mye i løpet av en valgperiode. For noen politikere kan det plutselig bli aktuelt å skifte politisk ståsted. Det viser Kommunal Rapports lokalpolitikerundersøkelse.

I alt 4 prosent av dem som har svart på undersøkelsen, forteller at de ikke tilhører samme parti i dag som de gjorde da de ble valgt inn i kommunestyret i 2015. Undersøkelsen viser samtidig at de fleste som går ut av et parti, blir uavhengige representanter i kommunestyret den resterende perioden.

I Kongsvinger kommunestyre sitter det i dag tre uavhengige representanter. Dermed er gruppen uavhengige like store som Frps kommunestyregruppe, uten at det rokerer makta.