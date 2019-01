Er dette ein «jævla bra kommune»?

Då nye Ullensvang hadde idedugnadar før jul om visjon for den nye kommunen, kom det inn 60 forslag. 16 av desse gjekk vidare til nettavstemming som blei avslutta veslejulaftan. Då hadde over 1.700 vore inne på nettsida og stemt på det forslaget dei meinte var best.

Eitt av forslaga fekk 59 prosent av stemmene. Men kjem fellesnemnda til å gå for ein «Jævla bra kommune»?