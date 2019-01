Fagfolk kritiske til betalingsplikt for psykisk syke

Fra årsskiftet må kommunene betale nær 5.000 kroner per døgn for rus- og psykiatripasienter som er klare for utskrivning, men ikke kan sendes hjem uten et egnet tilbud i kommunen.

Samtidig innføres pakkeforløp for rus- og psykiatripasienter. Mens pakkeforløp hilses velkommen av kommuner og fagfolk, er det stor skepsis til betalingsplikten.

Noen tilsvarende effekt er ikke ventet innen psykiatri og rusbehandling. Her er det fra før få utskrivningsklare pasienter. De de fleste av dem trenger både en døgnbemannet bolig og samtidige tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjenesten. Disse pasientene er for syke til at de kan overlates til kommunene alene, konkluderte SINTEF i en rapport til KS i 2013.