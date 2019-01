Fire fylker uten statsråder siden Solberg ble statsminister

Det får blant annet Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til å reagere. Han mener det er viktig at hele landet representeres i regjeringen.

– Vi har merket det i politikken også, slik som Hedmark og Oppland har vært bortglemt. Konsekvensene blir at man ikke har kjennskap eller kunnskap fra de områdene, sier han til Nationen.

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (Frp) fra Østfold er ikke av helt samme oppfatningen, for han betyr det mest hva man får til i regjering – ikke hvor man er fra.

– Men når man setter sammen en regjering, så er mange opptatt av å få inn for eksempel en balanse på kjønn og geografi. For dem som er opptatt av det, så er det litt underlig at det ikke har vært noen fra de fire fylkene, sier han til avisa.

Fylket hans har hatt én statsråd siden 1986, da Ingjerd Schou (H) var sosialminister under Bondeviks regjering fra 2001 til 2004.

Derimot har Randaberg kommune i Rogaland, med sine om lag 10.000 innbyggere, for øyeblikket to statsråder i helseminister Bent Høie (H) og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

