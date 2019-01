Frp beholder sju og Venstre tre statsråder

Frp slipper dermed å avgi noen statsråder, kunne VG og TV 2 melde mandag. Også NTB sitter på opplysninger om at Frp beholder det antallet statsråder partiet har i dag.

Konstituert KrF-leder Olaug Bollestad, nestleder Kjell Ingolf Ropstad og tidligere byråd i Bergen Dag Inge Ulstein er ventet å bli utnevnt når regjeringen utvides fra tre til fire partier, etter at både Høyre, Frp, Venstre og KrF sa ja til en ny regjeringsplattform.

Beredskapsminister

Bollestad ligger an til å bli landbruksminister, Ropstad barne- og familieminister og Ulstein muligens utviklingsminister i flertallsregjeringen.

Ifølge NRK kan Frp-statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde bli statsråd med ansvar for beredskap i Justisdepartementet. Partikollega Tor Mikkel Wara fortsetter som justisminister med et noe mindre ansvarsområde enn i dag. Også VG sitter på tilsvarende informasjon.

I så fall er sittende landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) ferdig som statsråd i denne omgang, mindre enn et halvt år etter at han tiltrådte.

Likestillingsflytting

Ansvaret for likestillingspolitikken vil ifølge flere medier bli flyttet til Venstre-leder Trine Skei Grande i Kulturdepartementet når Ropstad blir barne- og familieminister. Ansvaret for trossamfunn flyttes motsatt vei.

Det er ikke bekreftet om sittende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) får ny jobb i regjeringen eller om hun er ferdig som medlem av Solbergs mannskap.

Med Ulstein som ny utviklingsminister vil statsminister Erna Solberg (H) enten finne en ny posisjon i regjeringen for sittende utviklingsminister Nikolai Astrup (H) – eller komme opp med en god forklaring på hvorfor han blir sendt tilbake til Stortinget.

Syversen koordinator

KrFs mulige statsrådskabal hadde lenge partiets tidligere parlamentariske leder og finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen som et mulig navn på listen.

Syversen er også ønsket som ny partileder av flere fylkeslag, som anser Ropstad som for involvert i den opprivende striden om partiets veivalg.

Men overfor Dagbladet avviser Syversen at han er aktuell som ny partileder. Ifølge avisen ligger det derimot an til at han blir statssekretær ved Statsministerens kontor i en koordineringsrolle for partiet.

Flere sentrale KrF-tillitsvalgte har ment at Syversen neppe kan bli ny partileder eller ny statsråd så lenge han ikke er innvalgt på Stortinget.

Venstre fortsetter i Solbergs flertallsregjering med de samme statsrådene på de samme plassene, kunne Dagbladet erfare mandag.

(©NTB)