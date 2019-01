Fattige skal også nyte godt av økt barnetrygd

KrF har kamp mot barnefattigdom som en av sine hjertesaker. I regjeringsforhandlingene på Granavollen fikk partiet gjennomslag for å øke barnetrygden fra 1.054 kroner til 1.654 kroner per måned for barn i alderen null til seks år.

Det skal skje i løpet av de to siste årene i denne stortingsperioden. Også familier som er avhengige av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte skal nyte godt av økningen, ifølge regjeringsplattformen til den utvidede Solbergregjeringen, som tiltrådte i går.