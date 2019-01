Oslo stiller strengere krav til privat helse og omsorg

Den såkalte Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv er innført for bygg og anlegg. Nå vil kommunen stille de samme kravene til private selskaper de kjøper helse- og omsorgstjenester av. Kravene skal stilles i nye kontrakter som inngås, men eksisterende avtaler skal ikke reforhandles.

– Vi krever blant annet anstendige lønns- og arbeidsvilkår, fast ansettelse, heltidskultur og bruk av lærlinger. Oslo kommune er Norges nest største innkjøper av varer og tjenester, og vi vil bruke innkjøpsmakten til å sikre et seriøst arbeidsliv og gode velferdstjenester for våre innbyggere, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid.