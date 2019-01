Ny regjering møtt med protester og jubel

Klokka 11.15 kom regjeringen, som nå har 22 medlemmer, ut fra ekstraordinært statsråd.

Blant dem som ventet, var Christian Tybring-Gjedde, som hadde med en stor bukett blomster til kona, Ingvild Smines Tybring-Gjedde, som får den nyopprettede stillingen som samfunnssikkerhetsminister.

Nylig avgått KrF-leder Knut Arild Hareide var raskt borte med blomster til partiets fungerende leder, Olaug Bollestad, som er utnevnt til landbruks- og matminister.

Aller mest blomster fikk den nye barne- og familieministeren, Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Flere demonstranter hadde også møtt opp for å protestere mot den nye regjeringsplattformen. Særlig mange hadde møtt opp for å markere sin motstand mot endringer i abortloven. «Mitt liv, min kropp, fortsatt selvbestemt abort», lød det taktfast fra en stor gruppe demonstranter. Mange av dem var kledt i røde kyser og kapper, som kvinnene er i den populære HBO-serien «The Handmaid’s Tale».

Egen digitaliseringminister

Foruten Ropstad, representerer Olaug Bollestad og Dag Inge UlsteinKrF i statsminister Erna Solbergs (H) nye flertallsregjering, som ble klar tirsdag.

Ropstad blir barne- og familieminister, mens Bollestad blir landbruks- og matminister. Ulstein er utnevnt til utviklingsminister.

Dagens utviklingsminister Nikolai Astrup (H) blir digitaliseringsminister i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Samtidig er statssekretær Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) utnevnt til samfunnssikkerhetsminister i Justis- og beredskapsdepartementet.

Stillingene som digitaliseringsminister og samfunnssikkerhetsminister er nyopprettet.

Barne-, familie- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og landbruks- og matminister Bård Hoksrud (Frp) forsvinner ut av regjeringen.

Grande får likestilling

I tråd med forventningene overføres ansvaret for likestillings- og diskrimineringspolitikken fra Barne- og likestillingsdepartementet til Kulturdepartementet.

Det betyr at Venstre-leder Trine Skei Grande får ansvaret for dette saksfeltet, og at Ropstad fra KrF dermed slipper å fronte regjeringens homopolitikk.

– Et gufs fra fortida, sa lederen av Arbeiderpartiets homonettverk, Jon Reidar Øyan, før regjeringen var presentert.

Samtidig blir ansvaret for tros- og livssynspolitikken overført motsatt vei, fra Kulturdepartementet til Barne- og likestillingsdepartementet.

Ansvaret for sikkerhetsloven og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overføres fra Forsvarsdepartementet til samfunnssikkerhetsministeren i Justis- og beredskapsdepartementet.

Trøndermanko

Samtidig betyr Hellelands sorti at regjeringen mangler representasjon fra Trøndelag. Det reagerer trønderske politikere sterkt på.

En ikke-sosialistisk flertallsregjering har vært Erna Solbergs mål i mange år, men veien fram tid har vært lang.

Etter valgseieren i 2013 gikk Høyre og Fremskrittspartiet i regjering sammen, men klarte ikke å få med KrF og Venstre. Forhandlingene i Nydalen førte ikke fram, men det ble etablert en samarbeidsavtale mellom regjeringen og Venstre og KrF.

Etter valget i 2017 ville ikke lenger KrF ha noen samarbeidsavtale, mens Venstre etter en intern prosess gikk inn i regjeringen for ett år siden.

KrF besluttet i fjor høst, etter en opprivende intern prosess, å søke samarbeid med dagens regjering – mot partileder Knut Arild Hareides råd. Sonderinger før jul og forhandlinger nå på nyåret endte med at en ny regjeringsplattform ble godkjent av de fire partiene og presentert sist torsdag.

Det er også klart at KrF-profilen Hans Olav Syversen blir statssekretær ved Statsministerens kontor.