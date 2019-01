Rapport: Fraværet gikk ned 20 prosent med fraværsgrense

I rapporten trekker forskerne fram at det er store variasjoner i hvor mye ulike elevgrupper kutter fraværet sitt. Analyser viser at de som hadde mest fravær tidligere, er de som har redusert fraværet sitt mest. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix Kunnskapsminister Jan Tore Sanner er fornøyd med resultatet i rapporten og mener den bør feie all tvil til side om at innføringen av fraværsgrensen var riktig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix