9.200 engelsklærere mangler fordypning

I tillegg til 9.200 engelsklærere mangler også 9.000 mattelærere og 7.000 norsklærere fordypning i sitt fag, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Stortinget besluttet i 2015 at lærere innen 2025 må ha en viss fordypning for å kunne undervise i engelsk, matematikk, norsk, norsk tegnspråk eller samisk. For lærere på barneskolen er kravet 30 studiepoeng, for lærere i ungdomsskolen kreves 60 studiepoeng.

– Norske klasserom er fulle av dyktige lærere med solid faglig kompetanse. Men fortsatt er det en del lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i. Jeg håper mange av dem nå vil søke om videreutdanning, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I fjor fikk 7.200 lærere tilbud om etterutdanning. I år er det satt av like mye penger som i fjor, 1,6 milliarder kroner.

– Kommunene må ha klare kompetanseplaner for hvordan de skal sørge for at lærerne får nok fordypning innen 2025. Da må de prioritere videreutdanning. Noen kommuner gjør allerede en veldig god jobb, mens andre kan bli bedre, sier Sanner.

Fristen for å søke videreutdanning for lærere er 1. mars.

