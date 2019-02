Tajik vil ha lovendring etter Aleris-saken

– Jeg mener at vi må endre arbeidsmiljøloven for å sikre at ansatte får det vernet de har krav på. Har du styringsrett skal du også ha arbeidsgiveransvar, sier Tajik til Aftenposten

Med styringsrett har arbeidsgiver har mulighet til å bestemme arbeidstid, -sted og -oppgaver for ansatte. I Aleris-saken hevder Fagforbundet at 24 medlemmer skal behandles som arbeidstakere og dermed ha rett til overtid, ferie og pensjon etter arbeidsmiljøloven. Aleris har med henvisning til EØS-avtalen hevdet de kan bruke arbeidskraft som selvstendig næringsdrivende, uten arbeidsmiljølovens begrensninger.

Tajik reagerer på historiene fra retten, men kommenterer på generelt grunnlag.

– Det er opp til retten å konkludere i saken, men jeg mener uansett at denne saken er viktig for hele det norske arbeidslivet. Vi ser ofte at kommersielle selskaper velger å leie inn ansatte, enten via bemanningsbyråer eller ved at de ansatte leies inn som enkeltmannsforetak. Det gjør at de mister helt grunnleggende rettigheter i arbeidslivet, sier hun.

