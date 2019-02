Ap: Tillitsvalgte før få sjekke lønna til innleide firma

– Dette forslaget fremmes for å sikre at tillitsvalgte i kommunene og staten blir vaktbikkjer i kampen for et ryddig arbeidsliv i offentlig sektor, sier nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet til VG.

I vedtaket, som er fattet av Arbeiderpartiets stortingsgruppe, heter det at «Stortinget ber regjeringen legge fram sak om å sikre tillitsvalgte i offentlige virksomheter som kjøper tjenester, innsyn i kontrakter og lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren i henhold til allmenngjøringslov og forskrift».

Arild Grande (Ap), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, sier at med denne ordningen kan man umiddelbart avdekke mulige ulovligheter.

– Det vil kunne bidra til at seriøse aktører ikke blir utkonkurrert av useriøse som eksempelvis dumper lønningene til utenlandske arbeidstakere og som presser arbeiderne til for lange arbeidsøkter, sier Grande til avisen

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) mener dette er arbeidsoppgaver for Arbeidstilsynet og mener regelverket er godt nok som det er.

