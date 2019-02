Barnehage engasjerer advokat etter dødsfall

Administrerende direktør i Akasia, Ove-Christian Fredriksen, forteller Bergens Tidende at to stykker i datterselskapet Akasia Barnehage AS har fått mistenktstatus. Barnehagen har engasjert advokat Arild Dyngeland. Ifølge Fredriksen er den ene mistenkte en leder i datterselskapet og var ikke til stede da ulykken skjedde, mens den andre er en av de ansatte i barnehagen.

– Jeg tolker dette som at politiet følger to spor i etterforskningen. Det ene, tenker jeg, dreier seg om selskapet og våre systemer og rutiner. Mens det andre sporet gjelder ansatte som jobber i selve barnehagen, sier Fredriksen, som også er styreleder i Akasia Barnehage AS.

Fredriksen sier at selskapet skal være åpne i kontakt med politiet. Han ønsker å finne ut om ting kunne blitt gjort annerledes.

Den ett år gamle gutten døde på sykehus fredag 25. januar etter han falt ut av en barnevogn i Akasia Paradis barnehage i Bergen 3. januar.

Gutten lå i en vogn uten bag eller vognpose, inne i barnehagen da ulykken skjedde. Vognen han lå i brukes vanligvis av barn som kan sitte selv. Ettåringen ble funnet hengende i en stropp fra barnevogna. Han levde, men var ikke bevisst da han ble fraktet til Haukeland universitetssjukehus.

