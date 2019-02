Barnehage må betale tilbake milliontilskudd

Eierne av Månestråle barnehage har fått et krav fra bydel Frogner om å betale tilbake 1,7 millioner kroner etter at det er påvist alvorlige regelbrudd i forbindelse med tilsyn, skriver Klassekampen.

En rapport slår fast at ledelsen har misbrukt offentlige tilskudd og foreldrebetaling til å dekke kostnader og aktiviteter som ikke er relatert til driften.

Med 150 barn er Månestråle en av Oslos største private barnehager. Den eies av selskapet Child Planet AS.

I bydelens rapport nevnes det at eier og administrerende direktør i 2015 reiste på ledelsesseminar til Firenze og Berlin. Mens de to skal ha behandlet temaer som nedbemanning, overkapasitet og læringsmiljø oppsøkte de aromamassasje og turer med turistbåt.

I et svar til tilsynet har styrelederen i barnehagen forsvart pengebruken med at det er bedrevet «management by walking around». Tilsynet er uenig i dette og mener seminarene kunne vært holdt hjemme.

Tilsynet kritiserer også eieren for å ha gitt seg selv for høy lønn, samt en rekke frynsegoder.

Advokat Pål Berg er styreleder i Child Planet. Han vil ikke prosedere saken i mediene, men sier vedtaket bygger på en feilaktig tolkning av regelverket.

