Ber yrkesfaglærere videreutdanne seg

– Vi ser at det er ganske stor forskjell på den formelle kompetansen på lærere på yrkesfag og på studiespesialiserende, og vi ønsker å rette på dette. Søknadsfristen er 1. mars, og vi håper fylkeskommunene tar sitt ansvar og legger til rette for at lærere kan søke, sier statssekretær Tom Erlend Skaug (H) i Kunnskapsdepartementet.

Det er i matematikk det er størst forskjell mellom studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer når det gjelder lærernes kompetanse. Bare 53 prosent av matematikklærerne på yrkesfag har både formell fagkompetanse og pedagogisk kompetanse. Tilsvarende gjelder det 79 prosent av matematikklærerne på studieforberedende utdanningsprogrammer.