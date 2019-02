Duket for nytt oljeslag på Aps landsmøte

Oslo Arbeiderparti, Buskerud Ap og flere av AUFs fylkeslag varsler kamp for varig vern av de sårbare områdene i nord når Ap samles til landsmøte i Oslo 4.–7. april.

– Arbeiderpartiet går inn for varig vern mot petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, lyder forslaget fra Oslo Ap.

På landsmøtet i 2017 vedtok Ap å verne deler av områdene kjent som LoVeSe, men åpne for konsekvensutredning i de sørligste områdene av Lofoten.

Men oljemotstanden er voksende i Ap, og en rekke fylkeslag sier nå ja til mer vern: Oslo, Akershus, Sogn og Fjordane, Hedmark, Østfold, Buskerud, Vestfold, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Spikeren i kista

Også Bergen Ap gikk nylig mot å konsekvensutrede oljeaktivitet, og Trøndelag Ap gikk for varig vern alt i fjor vår.

– Dette er spikeren i kista for kompromissforslaget fra forrige landsmøte. Nå skal Ap bli en garantist for et oljefritt LoVeSe, sa AUF-fylkesleder Julie Instad Hole til Adresseavisen den gang.

Om Ap snur, vil det for første gang være stortingsflertall for å stanse alle planer om oljeleting utenfor LoVeSe.

Buskerud Ap viser til at verken flertallet av befolkningen i området eller i resten av landet ønsker olje- og gassutvinning i området.

– Til tross for moderne og imponerende teknologi kan ikke olje- og gassutvinning kombineres med vekst i turisme, fiskeri og maritime næringer i områdene Lofoten, Vesterålen og Senja. Til det er de potensielle skadene på områdene for alvorlige til at det er verdt sjansen, fremholdes det.

«Ikke i tråd med vedtak»

Buskerud Ap frykter konsekvensutredning og at en eventuell åpning for oljeaktivitet vil true et av Norges viktigste gyteområder for fisk, naturmangfold og fiskerier.

– Derfor lytter vi til de miljøfaglige rådene fra Havforskningsinstituttet, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag, som alle advarer mot at det åpnes for oljeboring, heter det.

– Konsekvensutredning er ikke kunnskapsinnhenting, det er første steg i prosessen mot å åpne et nytt oljefelt.

Aps sentralstyre viser til at forslagene ikke er i tråd med landsmøtevedtaket fra 2017 og dagens partiprogram.

– Jeg har aldri ment at Lofoten og Vesterålen er et klimatema, men et «miljø og forhold-til-andre-næringer»-tema. Dette kommer sikkert til å leve som en aktiv debatt i Ap, men programmet ligger fast, sa partileder Jonas Gahr Støre til NTB i desember.

– Klokt å skaffe kunnskap

Sterke krefter i og rundt Ap ønsker konsekvensutredning eller at dagens programformulering beholdes. I tunge LO-forbund som Fellesforbundet og Industri Energi er det ingen stemning for mer vern.

– Formuleringene om LoVeSe var et kompromiss som inneholdt både vern og konsekvensutredning, sa Fellesforbundets leder Jørn Eggum til ABC Nyheter i fjor høst da han advarte Ap mot å snu i saken.

Mangeårig Ap-topp Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som i dag er sjef i Norsk olje og gass, etterlyser kunnskapsinnhenting.

– Vi mener det hadde vært klokt å skaffe kunnskap om de områdene som er utenfor Lofoten og Vesterålen og mener generelt at det er klokt å ha et best mulig kunnskapsgrunnlag før man treffer beslutninger. Vi registrerer at det i dagens storting er et stort flertall som mener det, sa han til NTB i vinter.

