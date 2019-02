Giske-comeback skaper splid

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti skal møtes på nytt onsdag morgen for å diskutere Trond Giskes kandidatur som ny nestleder i fylkeslaget eller eventuelt andre verv i styret.

Trøndelag Ap er splittet i synet på om Trond Giske bør ønskes velkommen tilbake i politikken, litt over ett år etter at han trakk seg fra nestledervervet i partiet. Enkelte i partiet ønsker han tilbake, mens noen, også Giske-støttespillere, mener det er for tidlig, skriver Dagbladet. En kilde sier til avisen at partiet «kunne fått slippe denne stresstesten».

Blir valgkomiteen heller ikke enige onsdag, kan det gå mot kampvotering på årsmøtet første helgen i mars.

– Tiden er inne

Roar Aas i Trondheim Ap mener tiden er moden for at Giske kan vende tilbake til politikken.

– Han er en dyktig politiker, en av de dyktigste vi har. Og han har vært en god samarbeidspartner for fagbevegelsen. Støre har satt punktum for metoo-saken. Derfor har vi innstilt Giske fra Trondheim Ap som en av flere foreslåtte kandidater til nestledervervet, og også til andre verv, sier Aas til Dagsavisen.

Aas, som er 2.-kandidat i Trondheim Arbeiderparti, mener at alle kan gjøre feil, og sier at man på et eller annet tidspunkt må bli tilgitt for de feilene man har gjort. Han vil ikke mene noe om det bør gå «ett, to eller tre år».

– Men varslingssakene er grundig gjennomgått av partiet, og det er satt et punktum for saken, sier han.

Splitter Trøndelag

Valgkomitéleder Jorodd Asphjell sa til NRK tirsdag at det har vært en del vanskelige diskusjoner rundt den tidligere Ap-nestlederen. Han sier at det som har skjedd, både har preget Giske, Trøndelag Arbeiderparti og landspartiet. Han viser til at partiet har behandlet saken og at Giske har mulighet til å søke nye posisjoner, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Nå er det sagt at det er på tide å bli ferdig med saken, men så er spørsmålet om det er rett tidspunkt, sier Asphjell.

Kvinneledere: – For tidlig

Arbeiderpartiets kvinnepolitiske ledere i Rogaland, Hordaland, Troms og Finnmark mener alle det er for tidlig for et nytt toppverv for Trond Giske.

– Jeg hadde ønsket at Trond Giske selv så at han skader partiet vårt med det han gjør nå, sier Siv-Len Strandskog, leder i Rogalands Aps kvinnenettverk, til VG.

I likhet med sine kolleger i Troms, Hordaland og Finnmark mener hun det er for tidlig for å gi et nytt toppverv til den tidligere Ap-nestlederen, som gikk av etter å ha brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering.

– Jeg tenker på varslerne. Og jeg tror det er uklokt å ta ham inn i varmen igjen så tidlig med tanke på valget. Jeg tror mange velgere vil reagere på at han er på lista igjen, sier Lene Pilskog, kvinnepolitisk leder i Hordaland, til samme avis.

