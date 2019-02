Mæland om Tolga-saken: – Dette skal ikke skje

– Dette skal ikke skje, sa hun etter å ha mottatt granskingsrapporten om de tre brødrene, som uten å vite det var registrert som psykisk utviklingshemmede, og ble satt under vergemål mot sin vilje.

Etter at VG avslørte saken i fjor høst, ba regjeringen Helsetilsynet, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland (nå Vestland) om å sette i gang en gransking.

Rapporten viser at det har vært manglende dialog og medvirkning mellom de ulike partene. Det har blitt feilført diagnose, diagnoser er brukt feil og brødrene har ikke blitt snakket med.

Dårlig saksbehandling

«Sakene var ikke tilstrekkelig opplyst for å opprette vergemål. Da dette likevel ble gjort, skulle vergemålene vært opphevet tidligere», heter det videre i rapporten.

– Andre skal ikke få oppleve det samme som disse tre brødrene, sa helseminister Bent Høie (H) som unnskyldte behandlingen de er blitt utsatt for.

Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen ble alle registrert som psykisk utviklingshemmede av kommunen. To av dem hadde ikke diagnosen, mens den tredje først fikk diagnosen etter at han var registrert som psykisk utviklingshemmet av kommunen. Vergemålene ble siden opphevet.

Familiens advokat Nicolai Skjerdal varsler at brødrene trolig kommer til å be om erstatning.

– Vi har ikke tatt stilling til noe beløp. Vi har per i dag ikke fullstendig tilgang til sakens dokumenter, det kommer til å bli en videre graveprosess overfor kommunen og fylkeskommunen, sier han til NTB.

– Ikke bevisst

Det er funnet feil ved kommunens registrering, noe som har ført til utbetaling av sju millioner kroner fra staten på feil grunnlag, ifølge granskingsrapporten. Mæland opplyser at det ikke er tatt stilling til om staten vil kreve å få pengene tilbake.

Det er imidlertid ikke funnet holdepunkter for at Tolga kommune bevisst har rapportert feil for å skaffe seg midler de ikke hadde rett på, sa spesialrådgiver Rune Fjeld fra Fylkesmannen i Vestland da funnene ble presentert på en pressekonferanse. I stedet mener granskerne at feilføringen baserer seg på misforståelser. Fjeld understreket også at de tre brødrene har mottatt tjenester fra kommunen.

Brødrenes advokat stiller imidlertid spørsmål ved konklusjonen om at kommunen har handlet i god tro.

– Det fremstår som ikke tilfredsstillende begrunnet, sier advokaten.

Han mener det også er uforståelig at man ila brødrene vergemål uten at de ble hørt.

Tiltak i gang

– Dette er en sak vi har tatt på største alvor. Jeg er glad for at vi nå har fått en grundig gjennomgang. Nå skal vi sette oss godt inn i rapporten og arbeidsgruppas tilrådninger og vurdere hvordan dette best kan følges opp, sier Mæland.

Regjeringen har alt satt i gang stikkprøvekontroller av det faglige grunnlaget for diagnosen psykisk utviklingshemming. Departementet gjennomgår også vergemålssaker for å avdekke om flere har fått vergemål mot sin vilje.

Regjeringen har også sendt ut forslag til endringer i vergemålsloven og vil presiserer at ordinært vergemål skal være frivillig, og at de som får verge, først skal snakkes med.