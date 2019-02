Bruker 37,5 årsverk på å sy sammen tjenestene

– Å harmonisere tjenestene er ressurskrevende. Vi bruker 37,5 årsverk på dette i år. Det er også et komplekst arbeid. Mye er politikk, og noe er fag. Vi må tilrettelegge for begge deler. Samtidig må vi prioritere i tid. Hva skal harmoniseres først? Hvis ikke IT-systemet for felles barnehageopptak er tilgjengelig, så stopper hele barnehageopptaket opp. Det gjelder å sette av nok ressurser i tide, sier prosjektdirektør Kjartan Møller i nye Stavanger.

På erfaringskonferansen for sammenslåingskommuner på Gardermoen sist torsdag fortalte han om deres arbeid med å harmonisere tjenestetilbudet i Stavanger, Finnøy og Rennesøy. Mens noen knapt har startet på dette arbeidet, vil fellesnemnda for nye Stavanger snart få til politisk behandling en samlet plan for hele det nye tjenestetilbudet. Der vil det også framgå hva det nye tjenestetilbudet vil koste.