Tingretten kjenner oppsigelse ugyldig

Det var i januar i fjor at Tønsberg kommune valgte å si opp omsorgsarbeideren som jobbet ved et sykehjem. Som årsak oppga kommunen at kvinnen hadde gått maksimal lengde på sykepenger, at hun av helsemessige årsaker ikke kunne komme tilbake til stillingen og at kommunen ikke hadde funnet en annen stilling som hun kunne få. De helsemessige problemene besto i at hun ikke lenger kunne løfte tungt. Kommunen anså at den hadde oppfylt aktivitetsplikten som gjelder for å finne nytt arbeid til kvinnen.

I april i fjor leverte omsorgsarbeideren ved sin advokat Børge Benum inn et søksmål mot kommunen. Hun mente oppsigelsen var ugyldig og at hun hadde krav på erstatning. Hun mente kommunen ikke hadde oppfylt tilretteleggingsplikten og at det måtte veie tungt i vurderingen av om oppsigelsen var saklig eller ikke. Kvinnen mente at hvis en arbeidstaker av helsemessige årsaker ikke kan gå tilbake til sin opprinnelige stilling, er det klare utgangspunktet at arbeidsgiver har plikt til å tilby arbeidstakeren annen stilling som måtte være ledig innenfor virksomheten, hvilket her ville si hele kommunen.