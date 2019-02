Oslo-byråd vil stramme inn tilskuddene til private barnehager

Oslo kommune har krevd tilbake 4,5 millioner kroner fra seks barnehager som har fått tilskudd for regnskapsårene 2014–2016.

Oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen sier til Dagbladet at hun vil ha tilskuddsinnstramminger. Kravet kommer etter at avisen fredag omtalte at kommunen reagerer på at private barnehager har høye lønninger og bruker penger på helgeturer til europeiske storbyer.

Thorkildsen foreslår blant annet å gjøre noe med «pensjonspåslaget». Hun vil også endre «livslange» tilskudd til private barnehager som har kommet innenfor tilskuddsordningen. I tillegg vil hun kreve at minst halvparten av personalet må ha førskolelærer eller pedagogisk utdanning og sette større begrensninger på muligheten til å ta ut en «urimelig» høy fortjeneste.

– Vi ønsker veldig sterkt en mulighet til å skille mellom kommersielle og ideelle aktører. Det er forskjell på en kommersiell aktør med sete i et skatteparadis, og en ideell aktør som brenner for å drive barnehage, sier byråden til Dagbladet.

